Погорельцы села в Двуречанском районе получили новые паспорта. Пожары на Харьковщине продолжаются

За минувшие сутки спасателям удалось потушить почти полсотни пожаров. Пламя охватило гектары лугов и полей, однако к лесу на этот раз не дошло - чрезвычайникам удалось предотвратить его распространение, сообщает помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

Один из таких пожаров произошел напротив Харьковской лесной научно-исследовательской станции, огонь распространился на площадь около 800 кв. м.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Там горіла суха трава, була загроза лісовому масиву. Це лісовий масив, який належить державному підприємству - Харківська лісова наукова станція. Коли прибули наші перші підрозділи, то працівники лісгоспу вже робили додатково пропашку.

Аграрии Харьковщины тщательно следят за безопасностью на полях во время уборки и посевной. Ведь в случае масштабного пожара можно остаться без зерна и без прибыли, кроме того, есть угроза жизни работников.

В одном из хозяйств в Валковском районе, говорят, рядом дежурят местные чрезвычайники, регулярно проводятся проверки противопожарной безопасности. Есть огнетушители и цистерна с водой.

Сергей Байрачный, генеральный директор СООО "Лан"

Комбайни забезпечені вогнегасниками, всім споряддям для случаїв возникнення такої ситуації. Готові захищати техніку на полях, де проводиться збирання, присутні у нас бочки з водою. Механізатори знають, що робити в цій ситуацій.

В этом году пожаров на зерновых полях, говорят в хозяйстве, не фиксировали.

Зато до сих пор продолжается ликвидация последствий масштабного пожара в Двуречанском районе.

В ускоренном режиме восстановлены утраченные документы погорельцев. Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности начальника Купянского отделения полиции Александр Кривошей. Вместо двух недель ожидания люди получили документы за 5 дней.

Александр Кривошей, в.и.о. начальника Купянского отдела полиции

Всього без документів, що посвідчують особу, залишились 7 осіб. Тепер постраждалі внаслідок пожежі громадяни мають можливість звернутися до відповідних органів для отримання соціальної допомоги.

Ситуацию с пожарами в экосистемах усложняет не только человеческая небрежность, но и сухая ветреная погода, отмечают пожарные.