Пограничнику грозит лишение свободы до 5 лет за получение взятки

21 июня 2019 г. 10:37

Следователи теруправления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно вымогательства и получения взятки одного из начальников Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, пограничник в декабре прошлого года пограничник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 800 долларов от гражданина Украины за содействие в переправке через государственную границу на территорию РФ вне пограничного и таможенного постов партии одежды.

Он обвиняется в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - ч.2 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратуры Харьковского гарнизона. Материалы дела направлены в суд.

 

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