Погребенный заживо. Трагедия на стройке в Индустриальном районе города

Разрытая яма глубиной около шести метров, рядом много людей. Впрочем, все они стоят в стороне и стараются не смотреть в ту сторону. Под куском тряпки лежит тело мужчины.

Николай, свидетель

Обвалилось это самое, придавило человека… насмерть. Откопали, вытащили его ЧСовцы или как они называются, приехали и вытащили, вон лежит

Трагедия произошла сегодня в Индустриальном районе города. Во время строительных работ, 46-летнего мужчину, работника одной из подрядных строительных фирм, засыпало грунтом. Его коллеги, поняв что сами не справятся, начали звонить спасателям

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

По приезду были проведены работы по извлечению, как нам со слов сказали, - это мужчина. Однако, когда его нашли, он уже был без признаков жизни. Наши сотрудники передали его медикам, медики констатировали смерть

Сейчас тело погибшего направлено в морг, а информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Все обстоятельства трагедии устанавливаются, рассказали правоохранители