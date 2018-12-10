Похищение, пытки паяльником и угрозы. СБУ и прокуратура предотвратили заказное убийство фермера

Похищение, жестокие пытки, а после подписания необходимых документов - убийство фермера и его семьи. Именно по такому сценарию должен был работать "киллер", которого искал один из жителей Харьковской области. "Убрать" своего бизнес-партнера решил после серьезной ссоры из-за денег и начал поиск исполнителя. Сотрудники СБУ, получив об этом информацию, подготовилися к спецоперации и сымитировали похищение. Когда заказчик приехал в дом, куда доставили "жертву", он начал требовать деньги у предпринимателя. Там его и задержали "на горячем". До этого в телефонных разговорах он неоднократно обсудил с "киллером" как именно будет пытать фермера.

На ноль и дочка пойдет, и жена, и родители. Все пойдут... Если не против, то мешок на голову и поехали. Давай, может завтра организуем эту встречу.

Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителя, рассказывают в прокуратуре, когда активы предпринимателя перейдут к нему, но точную сумму не сообщил. На решение так называемых "орагнизационных вопросов", в частности, на транспорт, мобильную связь и аренду дома, где должны были расправиться с "жертвой", он дал около 30 тысяч гривен.

Вита Дубовик, речниця прокуратури Харьковськой области:

У нашого підозрюваного на зберіганні знаходилося майно потерпілого на кілька мільйонів гривень, і він чітко розумів, що він може забрати це майно, якщо потерпілого не стане. Окрім цього, він хотів,щоб потерпілий переписав на нього свою частину приватного підприємства сільськогосподарьского. Потім він говорив про те, що це потерпілий думає, що він перепише і піде додому і вийти живим. Але з цього будинку він вийти не повинен.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация похищения человека" и "Организация покушения на умышленное заказное убийство из корысных мотивов". Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.