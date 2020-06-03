Похищенному в Крыму украинскому десантнику фабрикуют дело по статье о "незаконном пересечении границы"

Подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя отправил под арест похищенного украинского десантника Евгения Добринского.

"Избрать в отношении Д., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 322 УК Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 00 месяцев 30 суток до 01 июля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте "суда".

Версия следователей полностью укладывается в канву российской пропаганды: военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ якобы "незаконно пересек государственную границу РФ" – админграницу между материковой Украиной и аннексированым Крымом. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения и с "веществом растительного происхождения" в кармане.

Однако в районе наблюдательного поста "Берлога", с которого похитили Добринского, остались следы борьбы, что свидетельствует о том, его переход не был добровольным. Кроме того, видео с якобы признательными показаниями десантника было опубликовано не в первый же день, а спустя три дня после похищения. До этого РФ задержание украинского военного не подтверждала.

На нем подавленный военнослужащий "зачитывает" заранее подготовленный текст. Командование десантно-штурмовых войск ВСУ подчеркивает: три дня – минимально необходимый срок, чтобы спецслужбы РФ могли психологически обработать задержанного.