Поиск инопланетян: двое голландцев арестованы в «Зоне 51»

Как сообщается официальным представительством в штате Невада, 20-летний Тис Гранзье и 21-летний Говерт Свип были задержаны при проникновении на территорию «Зоны 51» - секретной и охраняемой военной базы США в штате Невада.

По мнению уфологов, на территории базы власти США прячут свидетельства контактов с инопланетянами.

Гранзье и Свип проникли вглубь запретной зоны на три мили. В их машине находились дрон, видеоаппаратура и ноутбуки. Позже они сообщили полиции, что видели запрещающие знаки, однако все равно хотели осмотреть местность.

Голландцы утверждают: проникли на базу в поисках следов инопланетных пришельцев. По мнению многих конспирологов, американские власти скрывают там остатки летающей тарелки и ее экипажа, разбившейся в Нью-Мексико в 1947 году.

Напомним: «Зона 51» - подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. На ней расположены шесть взлетно-посадочных полос длиной от 1652 до 3658 метров. Ранее там испытывались высотный самолет-разведчик U-2 и первый серийный «стелс» F-117.

Отметим, что сегодняшняя миссия базы неясна, полеты самолетов над ней запрещены, а на спутниковых фотографиях детали не видны.