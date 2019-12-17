Пока водитель менял колесо, его жену сбила проезжавшая машина: смертельное ДТП в районе Шаровки

Накануне около 21:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Шаровка автомобиль Audi сбил находившуюся на обочине женщину пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшая находилась рядом с супругом, который остановился у обочины для замены колеса на своем авто Skoda. Водитель двигавшегося по трассе Audi не справился с управлением, сбил женщину и врезался в автомобиль Skoda. 58-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.