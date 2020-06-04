Покупали оптом, фасовали и продавали через интернет-магазин: в Харькове разоблачили торговцев психотропами

Информация о том, что неизвестные продают психотропное вещество PVP на территории Харькова с помощью мессенджера Telegram, поступила в Управление противодействия наркопреступности ГУНП Украины в Харьковской области в октябре прошлого года.

По данному факту было начато уголовное производство. Во время досудебного расследования правоохранители установили лиц, организовавших интернет-магазин, а также продавцов наркотических средств, которые в течение длительного времени занимались сбытом психотропного вещества PVP путем «закладок». Для конспирации использовали электронные кошельки платежных систем, банковские карточки разных банков Украины для вывода денежных средств, постоянно меняли номера мобильных телефонов и мобильные терминалы. Фасовка наркосредств осуществлялось в Чугуевском районе Харьковской области в арендованном жилом доме.

Организовали деятельность интернет-магазина, осуществляли фасовку и контролировали продажу психотропного вещества 26 и 24-летние харьковчане.

Один закупал оптом в Интернете наркосредства, которые затем другие участники группы фасовали в отдельные зип-пакеты от 0,25 до 5 граммов каждый. Для раскладывания «закладок» организаторы привлекли 37-летнюю женщину и 27-летнего мужчину, которые неоднократно привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Они раскладывали наркотики, после чего указывала места их расположения оператору. В обязанности женщины также входило осуществление почтовых отправлений по указанию организатора.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 3 июня правоохранители провели ряд обысков на территории Харькова и Чугуевского района. В арендованном доме в Чугуевском районе правоохранители задержали организаторов группировки именно тогда, когда они фасовали психотропное вещество. Полицейские изъяли около 300 граммов PVP, мобильные телефоны, 1000 зип-пакетов и столько же пластиковых колб для фасовки, электронные весы.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на мобильные телефоны, ноутбук и транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности фигурантов. Устанавливаются другие участники преступной схемы сбыта психотропного вещества. Решается вопрос об избрании меры пресечения участникам группы и сообщения им о подозрении.