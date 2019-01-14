Покушение на заместителя директора "Харьковоблэнерго": в компании рассказали подробности

14 января 2019 г. 13:24
16 просмотров

Как сообщили в пресс-службе АК  "Харьковоблэнерго", на заместителя генерального директора компании напали в субботу, 12 января, около 16.30 в подъезде дома по улице Танкопия.

Нападавшие были в масках и нанесли несколько ударов в грудь, подчеркнул пресс-секретарь АК "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

По его словам, пострадавшего доставили с ножевыми ранениями в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Квалифицировали событие, отметил Скичко, как "покушение на убийство".

В полиции обещают сообщить подробности позже.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.