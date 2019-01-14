Покушение на заместителя директора "Харьковоблэнерго": в компании рассказали подробности

Как сообщили в пресс-службе АК "Харьковоблэнерго", на заместителя генерального директора компании напали в субботу, 12 января, около 16.30 в подъезде дома по улице Танкопия.

Нападавшие были в масках и нанесли несколько ударов в грудь, подчеркнул пресс-секретарь АК "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

По его словам, пострадавшего доставили с ножевыми ранениями в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Квалифицировали событие, отметил Скичко, как "покушение на убийство".

В полиции обещают сообщить подробности позже.