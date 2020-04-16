Полицейские, "крышевавшие" незаконную вырубку леса, могут выйти под залог

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога четырем полицейским, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 246 УК Украины (превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия, пособничество в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

15 апреля 2020 судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением размера залога в размере 630 600 гривен, 420 400 гривен, 399 380 гривен и 147 140 гривен в отношении оперуполномоченного сектора криминальной полиции, начальника одного из секторов реагирования патрульной полиции и двух полицейских сектора реагирования патрульной полиции соответственно.

Как ранее сообщал прокурор области Александр Фильчаков, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так, указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схемы злоумышленники привлекли также работников местных органов полиции.

Полицейские систематически за денежное вознаграждение «крышевали» незаконные схемы «черных лесорубов» - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.

9 апреля под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении четырем сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия, и пособничества в порубке леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст . 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и 11 жителям Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей по факту вырубки леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины ).

Полицейським-«кришевальникам» грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.