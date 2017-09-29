Полицейские нашли сбежавшего из дому подростка, который путешествовал по Украине

превенции УПД ГУНП вернули домой 13-летнего жителя поселка Хорошево, который 3 сентября около 8:30 ушел из дома.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 28 сентября полицейские нашли мальчика в городе Харькове на станции "Основа". По словам беглеца, он находился в Полтаве и Кременчуге. Подросток признался, что ему дома грустно и поэтому он путешествует по городам Украины.

С мальчиком проведена профилактическая беседа, в отношении отца составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.