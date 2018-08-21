Полицейские приехали утихомирить семейную ссору, а нашли плантацию конопли

21 августа 2018 г. 17:53
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В полицию Волчанского района позвонили и сообщили о громкой ссоре мкжду супружеской парой, однако этот выезд не закончился лишь утихомириванием четы - на приусадебном участке копы обнаружили целую плантацию марихуаны. 

"Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили во дворе домовладения 112 кустов растения зеленого цвета, похожего на коноплю. По словам правонарушителя, наркотическое растение он высадил и выращивал для собственного употребления", - сообщили в полиции. 

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Следователем Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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