Полицейские установили личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего мужчины, тело которого нашли сегодня возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко, завернутым в ковер и полипропиленовый мешок. Им оказался 40-летний местный житель. Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры оставил его, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес к гаражам.

Во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от острого расстройства кровообращения. Следователями Немышлянского отдела полиции изменено дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с «очевидного убийства» на «естественную смерть».