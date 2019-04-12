Полицейские задержали парня во время продажи психотропного препарата

20-летний харьковчанин в ресторанe при личной встрече с покупателем сбыл полимерный пакет с психотропным веществом PVP общим весом около 3 граммов за 1500 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Так, в ходе проведения личного обыска и обыска по месту жительства у парня обнаружено и изъято четыре полимерных пакеты с психотропным веществом PVP общим весом около 8 грамм (около 80 доз), а также деньги, полученные им за сбыт психотропного вещества. Кроме того, полицейские зафиксировали факт сбыта покупателю около 2 граммов психотропного вещества PVP за 1700 гривен.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении. Также устанавливается источник поставки психотропа, преступные связи, круг потребителей наркотиков и другие эпизоды преступной деятельности наркосбытчика.