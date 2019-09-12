Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании двенадцатилетней девочки: подробности с места происшествия

На пути из школы на двенадцатилетнюю девочку набросился неизвестный. Мужчина ударил ребенка по голове и изнасиловал. Люди, живущие неподалеку, говорят: это произошло на детской площадке, расположенной между автомобильной стоянкой и посадкой.

Жители Индустриального района уверяют - район у них, достаточно тихий, ничего подобного здесь раньше не случалось. Дети спокойно ходят в школу без сопровождения родителей.

Александр

Вот эта ситуация была, ну это вообще… Исключительная редкость, такого у нас никогда не было, бывает там, знаете, подерутся, ну это как везде, то есть там - выпивший, а не выпивший… Знаете, что характерно, дело в том, что когда люди проходят, визуально я вот даже его видел, но не вчера, ни позавчера, а просто на районе

О трагедии, произошедшей с ребенком, до появления полиции никто даже не догадывался. Впрочем, люди рассказывают, что подозреваемого мужчину видели в одном из продуктовых магазинов, там его даже сняли камеры наблюдения.

Андрей

Никогда не было таких резонансов, но вчера вечером увидели много полиции, начали узнавать в сотрудников полиции, что случилось, ну и сказали, что изнасиловал девочку… В трёх часов мы все искали - и жители, и полиция, но никого не нашли

В полиции говорят, что к ним обратилась мать школьницы. Сначала она сообщила, что ребенок не вернулся со школы, а через несколько часов, во время повторного звонка, рассказала о том, что ребенок вернулся со следами избиения на голове и теле.

Андрей Шарнин, заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Харьковской области

За даним фактом слідчими Індустріального відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Покарання передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, с ней работают психологи, здоровью девочки ничего не угрожает.