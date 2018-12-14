Полицейские задержали "закладчика" с психотропными веществами

23-летний парень делал закладки психотропного вещества в разных районах Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По информации полиции, мужчину задержали 11 декабря . У него нашли восемь свертков-пакетов с психотропным веществом, которое он хранил с целью последующего сбыта.

В ходе беседы также выяснилось, что по месту жительства у парня были еще около 20 граммов психотропов. Кроме того, у парня полицейские обнаружили мобильный телефон с зафиксированными местами тайников психотропов, которые в телефоне были отмечены с помощью интернет-карты. Он рассказал, что в Харькове работает «закладчиком» на интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос о переквалификации действий мужчины на ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.