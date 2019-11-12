Полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, в результате происшествия никто не пострадал, на момент инцидента станция метро «Научная» не работала и была пустой.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции «ТОР» разоружил 22-летнего капрала полиции и задержал его.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформированы территориальное управление ГБР в городе Полтаве.