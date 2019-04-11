Полицейский "погорел" на сотрудничестве с российскими спецслужбами

Сотрудники СБУ разоблачили сотрудника ГУ Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с Генштабос ВС России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ со ссылкой на представителя Департамента контрразведки СБУ Владимира Настюка.

Оперативники спецслужбы установили, что украинского полицейского во время пребывания в Белгороде завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ на основе лояльного отношения к политике власти РФ. Российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и активно формировал агентурные сети для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против Украины.

Правоохранитель и российский военный разведчик строго придерживались мер безопасности и конспирации. В частности для связи и передачи собранных сведений использовали программы шифрования электронных сообщений, а также личные встречи на территории Белгородской области. Границу полицейский пересекал на выходных, якобы для того, чтобы навестить родственников.

Сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи куратору секретной информации, циркулирующей в Министерстве внутренних дел и полиции.Передавал сведения о дислокации и мобилизационную готовность воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе задействованных в проведении антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке страны.

Злоумышленник, в частности, передавал куратору данные о составе сил, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны. Полицейский также осуществлял сбор и обобщение информации о патриотически настроенных жителей Харьковского региона. «Подборку» материалов он цинично назвал« Нацисты и их пособники в г. Харьков ». Здесь полные установочные данные, идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более пятисот украинцев - активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии и участники АТО.

Про идейную основу противоправной деятельности полицейского свидетельствует значительное количество материалов антиукраинского содержания, пропаганды «Новороссии», «Харьковской Народной республики» и идей «русского мира». Кроме того, в ходе обыска найдены магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались полученные разведывательные сведения. Речь идет об информации с грифом «Секретно» и «Для служебного пользования».

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.