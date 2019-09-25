Полицейский сознался в причастности к смертельному ДТП на Харьковщине

Руководство харьковской полиции назначило служебное расследование по факту ДТП в городе Купянске.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сотрудник Купянского отдела полиции обратился с рапортом о том, что он может быть причастен к указанной аварии. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 22 сентября около 5:00 в переулке Спортивном произошло ДТП: неизвестный, управляя автомобилем, совершил наезд на человека и скрылся с места происшествия.

От полученных травм 25-летний мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Об указанном факте сообщено в Государственное бюро расследований.