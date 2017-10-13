В Харькове задержали торговца наркотиками

13 октября 2017 г. 17:20
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27-летнего мужчину задержали во время продажи 5 граммов каннабиса, сообщают в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

За проданные вещества задержанный получил 200 грн.  Еще 5 грамм вещества, похожего на марихуану, были изъяты полицейскими в ходе обыска по месту жительства задержанного. Он пояснил полицейским, что изъятое вещество принадлежит ему, и что он хранил его для дальнейшего сбыта.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, а также предъявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст.307 УК Украины(незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт  наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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