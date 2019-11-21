Полиция ищет грабителей, совершивших разбойное нападение на харьковскую студентку

21 ноября 2019 г. 11:11
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На студентку 2 курса одного из харьковских вузов напали неизвестные и ограбили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о нападении на девушку поступила в полицию 19 ноября в 2:53.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что двое неизвестных путем подбора ключей проникли в частный дом в поселке Рогань. Под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, злоумышленники начали требовать у девушки деньги и золотые украшения. Потерпевшая отдала мужчинам золотую цепочку и 250 гривен.

Потерпевшая назвала полицейским приметы злоумышленников: оба среднего роста, один из нападавших худощавого телосложения, в черной одежде, на вид до 30 лет. Его сообщник - среднего телосложения, на вид ему 35-40 лет. На лицах правонарушителей были черные бафы(маски).

Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В полиции просят владеющих информацией о местонахождении злоумышленников сообщать ее в Липецкое отделение полиции по телефонам: 747-12-02, 102 или другим удобным способом.

 

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