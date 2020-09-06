Полиция ищет мужчину, подозреваемого в убийстве брата

Харьковские правоохранители разыскивает Гусейнова Раиса Идрис оглы, 1992 года рождения за совершение тяжкого преступления - убийства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 5 сентября около 22:30 у дома на проспекте Гагарина между ним и 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений 28-летний правонарушитель ударил родственника ножом в грудную клетку. От полученной травмы 19-летний парень умер в больнице.

По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Приметы злоумышленника: рост около 170 см, среднего телосложения.

Разыскиваемый был одет в джинсовые шорты, белую футболку, сланцы.

Отмечается, что при себе злоумышленник может иметь холодное оружие.

Правоохранители просят всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого сообщать ее в Основянский отдел полиции по телефонам: (057) 737-40-22 или 102.