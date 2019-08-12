Полиция ищет подростка, который сбежал от опекуна

В Харькове пропал несовершеннолетний Артур Петренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 2003 года рождения 8 августа около 17:00 часов ушел от своего опекуна с автостанции по переулку Пискуновскому в неизвестном направлении.

Подросток имеет рост 180 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые.

Пропавший был одет в камуфляжные штаны, синие кроссовки, черную футболку, на голове у него была бейсболка.

Известно, что ранее парень уже уходил из дома.

В полиции просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Холодногорский отдел полиции по телефону (057) 712-50-22 102, 102 или другим удобным способом.