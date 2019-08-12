 

Полиция ищет подростка, который сбежал от опекуна

12 августа 2019 г. 12:09
59 просмотров

В Харькове пропал несовершеннолетний Артур Петренко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 2003 года рождения 8 августа около 17:00 часов ушел от своего опекуна с автостанции по переулку Пискуновскому в неизвестном направлении. 

Подросток имеет рост 180 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые.

Пропавший был одет в камуфляжные штаны, синие кроссовки, черную футболку, на голове у него была бейсболка.

Известно, что ранее парень уже уходил из дома.

В полиции просят какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого сообщать в Холодногорский отдел полиции по телефону (057) 712-50-22 102, 102 или другим удобным способом. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.