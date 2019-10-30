Полиция ищет подростка, пропавшего несколько дней назад

В Харькове разыскивают пропавшего Никиту Макарова, 2005 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 октября подросток ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 150 см, волосы темные, короткие, худощавое телосложение.

Был одет в куртку черного цвета, серые брюки, кроссовки.

По данным полиции, подросток может находиться у знакомого в Купянском районе области или в Киеве.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полицейские просят сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.