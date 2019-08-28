 

Полиция ищет пропавшего без вести дальнобойщика из Харьковской области

28 августа 2019 г. 10:38
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Правоохранители разыскивают пропавшего жителя Харьковской области Юрия Тетерина, 1967 года рождения, уроженца Купянска.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина работает дальнобойщиком, и 12 августа на грузовом автомобиле «МАЗ-4370» государственный номер АХ4759СН он поехал в Одессу и пропал. 

Известно, что в городе Одесса он сдал груз, получил деньги в сумме 6000 гривен и до настоящего времени в Купянск не вернулся.

Мужчина был одет в темную футболку, черные брюки и резиновые тапочки черного цвета.

Полицейские просят всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Купянский отдел полиции по адресу: г.. Купянск ул.Харьковская 14, контактные телефоны: (05742) 5-33-44 (дежурная часть).

 

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