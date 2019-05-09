Полиция ищет пропавшего подростка, который не вернулся из школы

09 мая 2019 г. 10:25
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В Харьковской области пропал Давыдов Артем, 2004 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

7 мая утром подросток пошел в школу и до настоящего времени не вернулся. При этом его мобильный телефон выключен. 

В полиции сообщили приметы разыскиваемого: парень имеет рост 170-175 см, короткие светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.

Подросток был одет в кофту синего цвета с рисунком на спине и спереди в виде белого треугольника, синие брюки и мокасины.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.

 

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