Полиция ищет пропавшего подростка, который не вернулся из школы

В Харьковской области пропал Давыдов Артем, 2004 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

7 мая утром подросток пошел в школу и до настоящего времени не вернулся. При этом его мобильный телефон выключен.

В полиции сообщили приметы разыскиваемого: парень имеет рост 170-175 см, короткие светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.

Подросток был одет в кофту синего цвета с рисунком на спине и спереди в виде белого треугольника, синие брюки и мокасины.

Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.