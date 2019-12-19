Полиция ищет пропавшую 16-летнюю харьковчанку

19 декабря 2019 г. 14:18
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В Харькове разыскивают пропавшую 16-летнюю Ангелину Юрченко. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, девушка 18 декабря около 16:45 ушла в кинотеатр, расположенный на улице Героев Труда, и не вернулась.

 Разыскиваемой на вид 16-18 лет, девушка имеет рост 152 см, темные длинные волосы и карие глаза.

 Она была одета в синие джинсы и зеленую кофту.

В полиции просят всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, обратиться в Киевский отдел полиции по адресу: г.Харьков, ул. Алчевских, 49 или по телефонам: (057) 700-43-04, 102.

 

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