Полиция ищет пропавшую 16-летнюю харьковчанку

В Харькове разыскивают пропавшую 16-летнюю Ангелину Юрченко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, девушка 18 декабря около 16:45 ушла в кинотеатр, расположенный на улице Героев Труда, и не вернулась.

Разыскиваемой на вид 16-18 лет, девушка имеет рост 152 см, темные длинные волосы и карие глаза.

Она была одета в синие джинсы и зеленую кофту.

В полиции просят всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, обратиться в Киевский отдел полиции по адресу: г.Харьков, ул. Алчевских, 49 или по телефонам: (057) 700-43-04, 102.