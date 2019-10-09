 

Полиция ищет пропавшую пенсионерку с особой приметой

09 октября 2019 г. 16:01
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В Балаклейском районе разыскивают пропавшую жительницу села Покровское Анастасию Ивановну Хижину, 1950 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина 6 октября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. 

Пропавшей на вид 70 лет, женщина худощавого телосложения, имеет рост 150 см, рыжие короткие волосы, светлые глаза, тонкие губы.

Пенсионерка была одета в спортивную куртку темно-синего цвета с красными и зелеными полосами, серые лосины, штанины были с мехом темно-синего цвета.

Разыскиваемая имеет особые приметы: на правой руке женщины большой палец деформирован.

Владеющих информацией о разыскиваемой правоохранители просят обращаться в Балаклейский ОП ГУНП в Харьковской области или по контактным телефонам: дежурная часть (049) 2-09-02; сектор уголовного розыска - 380957940700, 380953500453.

 

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