Полиция ищет свидетелей ДТП на Белгородском Шоссе, в результате которого погиб велосипедист

19 декабря 2019 г. 11:25
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Харьковские правоохранители устанавливают свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 26  октября около 15:50 на Белгородском Шоссе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тогда в районе перекрестка с улицей Тихая Третья автомобиль «ГАЗ-33002» столкнулся с велосипедистом.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия в полиции просят  обращаться по телефону: 067-77-53-257 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Маяковского, 22 (следователь Гришко Владимир Викторович).

 

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