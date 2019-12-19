Полиция ищет свидетелей ДТП на Белгородском Шоссе, в результате которого погиб велосипедист

Харьковские правоохранители устанавливают свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 26 октября около 15:50 на Белгородском Шоссе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тогда в районе перекрестка с улицей Тихая Третья автомобиль «ГАЗ-33002» столкнулся с велосипедистом.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия в полиции просят обращаться по телефону: 067-77-53-257 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.Харьков, ул. Маяковского, 22 (следователь Гришко Владимир Викторович).