Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Авария произошла 19 декабря прошлого года около 19:45 на улице Озерянской 29.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации полиции, автомобиль «Volkswagen Jetta» совершил наезд на пешехода. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался в больнице.

Следователи открыли уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) УК Украины.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев происшествия обращаться по телефону: 050-051-03-52 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: улица Маяковского, 22 к следователю К.А. Корсун.