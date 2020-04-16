Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

16 апреля 2020 г. 11:33
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10 апреля около 22:00 вблизи 5 км кольцевой автодороги Харькова произошло столкновение автомобилей «Daewoo Sens» и «УАЗ-374195».  В результате ДТП водитель и пассажир «Daewoo Sens», а также водитель транспортного средства «УАЗ» погибли на месте происшествия. Кроме того, пассажиры автомобиля «УАЗ» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП, а также автовладельцев с просьбой предоставить видеозаписи с места происшествия. Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицкий. Телефоны: +380678112489, +380660222009.

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