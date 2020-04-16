Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

10 апреля около 22:00 вблизи 5 км кольцевой автодороги Харькова произошло столкновение автомобилей «Daewoo Sens» и «УАЗ-374195». В результате ДТП водитель и пассажир «Daewoo Sens», а также водитель транспортного средства «УАЗ» погибли на месте происшествия. Кроме того, пассажиры автомобиля «УАЗ» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.