Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Солоницевке

09 ноября 2018 г. 11:06
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Трагедия произошла вечером 5 ноября в районе улицы Сумской Шлях, 196 в пгт Солоницевка Дергачевского района. Там водитель автомобиля «Lexus» совершил наезд на двух пешеходов. От полученных травм мужчины погибли на месте.

Вчера, 8 ноября, в Киевском районном суде Харькова водителю иномарки Алексею Босенко избрали меру пресечения - cодержание под стражей c возможностью выйти под залог. Сумма залога - 140 тысяч гривен.

По результатам экспертизы, водитель был трезв. Сведения об аварии были внесены в ЕРДР по статье 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управления транспортным средством до трех лет.

В пресс-службе полиции, свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 102, 057-705-93-60, 057-705-90-77 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, по адресу Харьков, улица Маяковского , 22.

 

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