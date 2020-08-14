Полиция ищет жительницу Изюма и ее ребенка, которые пропали по пути в Харьков

В Харьковской области разыскивают жительницу Изюма – 44-летнюю Елены Тимошину и ее малолетнюю дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

13 августа около 09:00 они вышли из дома в Изюме, а примерно с 17:00 перестали выходить на связь. 14 августа около 05:00 женщину и ребенка видели в пригородном электропоезде, который следовал из Изюма в Харьков. Однако в город они не доехали, вышли на одной из железнодорожных станций, и пока их местонахождение неизвестно.

Приметы женщины: ростом около 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые, крашеные, прическа короткая, карие глаза.

Приметы ребенка: на рост около 110-120 см, худощавого телосложения, волосы светлые, карие глаза.

Женщина одета в джинсы синего цвета, светлую кофту в цветочек.

Девочка одета в костюм: лосины, розовые шорты и кофту, сандалии.

В полиции отметили, что женщина, возможно, находится под действием психотропных лекарств.

Всех владеющих какой-либо информацией о месте нахождения женщины с ребенком или тех, кто видел их, в полиции просят сообщить об этом в Изюмский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 , 102 или другим доступным способом.