Полиция искала взрывчатку в центре Харькова: псевдоминер задержан

06 ноября 2019 г. 10:41
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Правоохранители разоблачили мужчину, сделавшего ложное сообщение о заминировании админздания в центре Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в полицию поступила информация от неизвестного о том, что в доме на улице Ярославской в ​​Харькове заложена взрывчатка.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. 

В ходе проверки правоохранители никаких взрывчатых веществ не обнаружили. 

Никто из граждан не пострадал.

Как установили полицейские, злоумышленником оказался 29-летний житель поселка Эсхар Чугуевского района.

Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. 

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. 

 

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