Полиция искала взрывчатку в центре Харькова: псевдоминер задержан

Правоохранители разоблачили мужчину, сделавшего ложное сообщение о заминировании админздания в центре Харькова.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в полицию поступила информация от неизвестного о том, что в доме на улице Ярославской в Харькове заложена взрывчатка.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
В ходе проверки правоохранители никаких взрывчатых веществ не обнаружили.
Никто из граждан не пострадал.
Как установили полицейские, злоумышленником оказался 29-летний житель поселка Эсхар Чугуевского района.
Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.