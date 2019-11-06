Полиция искала взрывчатку в центре Харькова: псевдоминер задержан

Правоохранители разоблачили мужчину, сделавшего ложное сообщение о заминировании админздания в центре Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в полицию поступила информация от неизвестного о том, что в доме на улице Ярославской в ​​Харькове заложена взрывчатка.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе проверки правоохранители никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Никто из граждан не пострадал.

Как установили полицейские, злоумышленником оказался 29-летний житель поселка Эсхар Чугуевского района.

Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.