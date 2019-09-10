 

Полиция искала взрывчатку в харьковских школах и детсадах: открыто уголовное дело по теракту

10 сентября 2019 г. 11:22
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Полицейские проверили сообщение о минировании государственных учреждений и торговых центров Харькова. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  правоохранители тщательно обследовали 61 медицинское учреждение, 42 торговых центра, 127 школ, а также 173 детских садов.

Из больниц были эвакуированы 2 человека, из детских садов - 68 человек. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Напомним, на электронную почту полиции 9 сентября поступило сообщение о заминировании мест значительного скопления людей в Харькове.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленников, сделавших ложное сообщение в полицию, устанавливают.

 

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