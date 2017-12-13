Во Дворце Спорта искали взрывчатку

13 декабря 2017 г. 21:16
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Сегодня в 18-36 правоохранители получили сообщение о заминировании Дворца Спорта на проспекте Петра Григоренко, где в это время проходила тренировка детской хоккейной команды. 

На место выехала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и взрывотехники. Полицейские обследовали 43500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировав 300 человек. 

В результате проверки взрывоопасных устройств не обнаружили. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности человека, который сообщил о ложном заминировании. 

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