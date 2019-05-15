Полиция охраны задержала на улице наркозакладчиков (фото)

15 мая 2019 г. 18:01
411 просмотров

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, наряд группы реагирования Управления полиции охраны на улице Чайковской заметил подозрительных парней, которые  вели себя неадекватно, суетились, нервничали и прятали что-то в карманы. 

Во время поверхностного осмотра у них обнаружили 10 полимерных пакетов с веществами растительного и химического происхождения, а еще четыре пакета они успели положить в тайники.

Запрещенные вещества изъяты и отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.