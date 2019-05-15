Полиция охраны задержала на улице наркозакладчиков (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, наряд группы реагирования Управления полиции охраны на улице Чайковской заметил подозрительных парней, которые вели себя неадекватно, суетились, нервничали и прятали что-то в карманы.

Во время поверхностного осмотра у них обнаружили 10 полимерных пакетов с веществами растительного и химического происхождения, а еще четыре пакета они успели положить в тайники.

Запрещенные вещества изъяты и отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.