Полиция открыла уголовное дело по факту поджога автомобиля кандидата в мэры Лозовой

По факту возгорания автомобиля, которое произошло сегодня ночью в Лозовой, полиция открыла уголовное дело о поджоге, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 9 октября около 3:20 в полицию поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что на стоянке возле одного из домов в Лозовой неизвестные подожгли автомобиль «Lexus RX», который зарегистрирован на его жену.

Также ранее сообщалось о том, что огнем также частично повреждены автомобили «ВАЗ-2103» и «Toyota Camry», которые были припаркованы рядом. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

На место выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и спасатели.

«Известно, что муж владелицы транспортного средства «Lexus RX» является кандидатом на должность городского головы. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы», - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства поджога и причастных к нему лиц, ведется следствие.