Полиция продолжает искать полтавского автоугонщика

24 июля 2020 г. 10:06
Источник: РБК-Украина
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Спецоперация по поиску захватчика, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается. Его ищут в Решетиловском лесу. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

Он отметил, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура, Национальная гвардия.

"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.

Также информацию о том, что спецоперация продолжается подтвердил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Напомним, вчера в Полтаве правоохранители проводили спецоперацию по задержанию мужчины, которого подозревали в похищении автомобилей. В ходе операции мужчина достал гранату и заявил, что может ее взорвать. Затем он схватил в заложники оперуполномоченного. Полиция вела с ним переговоры и правоохранителя обменяли на полковника Виталия Шияна.

Как сообщалось, захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

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