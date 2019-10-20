Полиция проверила информацию о похищении женщины: подробности

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20 октября 2019 г. 21:05
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Полиция проверила информацию о похищении женщины.

Напомним, 20 октября в 13:46 в полицию поступило сообщение от свидетеля о том, что на улице Большая Панасовская двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль "ВАЗ" черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

На поиски злоумышленников были ориентированы наряды харьковской полиции, в действие вводился план "Перехват".

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили личность и местонахождение женщины. 

Как выяснилось, 30-летняя харьковчанка в нетрезвом состоянии добровольно села в автомобиль своих знакомых, которые отвезли ее к месту проживания.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

 

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