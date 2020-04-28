Полиция рассказала подробности о пропавшей девочке, которую нашли мертвой в поле под Харьковом

Как сообщалось, пропавшую в Золочевском районе области 6-летнюю девочку, которую искали около суток более 500 человек, накануне, 27 апреля, нашли мертвой в поле.

Сегодня в ГУ Нацполиции в Харьковской области по данному поводу проходит брифинг.

Глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко рассказал, что в полицию обратилась бабушка девочки. Она сказала, что девочка только приехала из Харькова и вышла с двоюродным братом погулять. Внучка перед этим переболела двухсторонним воспалением лёгких, и в село приехали, чтобы реабилитироваться.

По словам Сокуренко, во время прогулки произошла детская ссора между девочкой и братом, который ехал на велосипеде.

«Полицейские сразу же включились в поиски, погода была плохая, были кинологи с вещами девочки и егери с тепловизорами. Были обнаружены следы возле ставка вечером, ночью поиски продолжались, с утра уже было больше сил, для поисков был привлечен вертолет», - рассказал глава харьковской полиции.

Сокуренко лично выехал на место поисков на следующий день.

«Заходили в каждый дом, проверяли даже заброшенные, туалеты, чердаки и так далее. С утра водолазы сообщили, что тела девочки в ставке нет. В 17 часов 27 числа нашли мертвой девочку, девочка плохо видела, носила очки и она их потеряла. Из-за этого, скорее всего, пошла не в ту сторону, двигалась по краю поля в траве, которая была выше неё», - рассказал полицейский.

Когда ребенка нашли, она лежала на животе, никаких повреждений на ее теле нет, все украшения из золота остались на девочке, она умерла приблизительно в два часа ночи, добавил Сокуренко.