Полиция разыскивает девушку, пропавшую в Харькове пять дней назад

В Харькове разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю Анастасию Час.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17-летняя девушка 21 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшей на вид 17-18 лет, девушка ростом 176 см, имеет худощавое телосложение, волосы темно-русые.

Она была одета в зимнюю куртку цвета «хаки» со светлым мехом, черные брюки со светлыми лампасами и белые ботинки.

Полицейские просят владеющих информацией о разыскиваемой сообщать в Московский отдел полиции по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим удобным способом.