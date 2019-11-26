Полиция разыскивает девушку, пропавшую в Харькове пять дней назад

26 ноября 2019 г. 11:33
161 просмотр

В Харькове разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю Анастасию Час.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17-летняя девушка 21 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. 

Пропавшей на вид 17-18 лет, девушка ростом 176 см, имеет худощавое телосложение, волосы темно-русые.

Она была одета в зимнюю куртку цвета «хаки» со светлым мехом, черные брюки со светлыми лампасами и белые ботинки.

Полицейские просят владеющих информацией о разыскиваемой сообщать в Московский отдел полиции по телефонам: (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другим удобным способом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.