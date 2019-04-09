Полиция разыскивает дезертира, сбежавшего из воинской части

09 апреля 2019 г. 10:55
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В Харьковской области правоохранители разыскивают 35-летнего Максима Воронина, который самовольно покинул воинскую часть и не вернулся.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП Украины в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские просят всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщать ее в Первомайский отдел полиции по телефонам: 102, (05748) 3-21-12, 066-543-94-66 или другим доступным способом.

 

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