Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

03 июня 2019 г. 17:02
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В Харьковской области за совершение тяжкого преступления правоохранители разыскивают Виктора Осового, 1970 года рождения. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полицейские просят сообщать её в Змиевской отдел полиции по телефонам: 102, (05747) 3-49-93, 050-305-52-33 или другим доступным способом.

 

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