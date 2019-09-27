 

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве под Харьковом

27 сентября 2019 г. 13:29
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В Харьковской области правоохранители разыскивают Рустама Тухтаева Махмудовича, 1961 года рождения по подозрению в совершении тяжкого преступления – убийства.   

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина ранее судим за аналогичное преступление в 1997 году.

По данным следствия, 26 сентября в доме в селе Бугаевка обнаружили тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В совершении данного преступления подозревают разыскиваемого Тухтаева Рустама.

Мужчина имеет рост 175 см, среднее телосложение, волосы с проседью, на лице присутствует легкая щетина. Страдает близорукостью.

Разыскиваемый был одет в теплую бейсболку с ушками, светлую куртку, спортивный костюм.

Информацию о местонахождении разыскиваемого правоохранители просят сообщать в полицию по телефону 102, 0633230544, 0984937885, 0668315739 или другим удобным способом.

 

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