Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве под Харьковом

В Харьковской области правоохранители разыскивают Рустама Тухтаева Махмудовича, 1961 года рождения по подозрению в совершении тяжкого преступления – убийства.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина ранее судим за аналогичное преступление в 1997 году.
По данным следствия, 26 сентября в доме в селе Бугаевка обнаружили тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В совершении данного преступления подозревают разыскиваемого Тухтаева Рустама.
Мужчина имеет рост 175 см, среднее телосложение, волосы с проседью, на лице присутствует легкая щетина. Страдает близорукостью.
Разыскиваемый был одет в теплую бейсболку с ушками, светлую куртку, спортивный костюм.
Информацию о местонахождении разыскиваемого правоохранители просят сообщать в полицию по телефону 102, 0633230544, 0984937885, 0668315739 или другим удобным способом.