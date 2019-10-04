 

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю харьковчанку, сбежавшую из больницы

04 октября 2019 г. 14:37
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В Харькове разыскивают пропавшую накануне 16-летнюю Маргариту Береговую.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 2003 года рождения  3 октября около 9:30 самовольно ушла из харьковской городской больницы № 19.

Разыскиваемой на вид 15-16 лет, девушка имеет рост 160 см и волосы красного цвета.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девушки сообщать её в Холодногорский отдел полиции по телефону (057) 712-50-22102 или другим удобным способом.

 

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