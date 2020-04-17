Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на окружной, где Scania сбила пешехода

17 апреля 2020 г. 12:21
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В Харькове полицейские устанавливают свидетелей ДТП, которое произошло 31 марта около 4:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Тогда автомобиль «Scania R124» с прицепом совершил наезд на пешехода в возрасте около 50-55 лет, который погиб на месте аварии.

Уголовное производство по факту данного ДТП расследуется следственным управлением ГУНП в Харьковской области по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП с просьбой помочь установить личность погибшего пешехода. 

Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицкий. Телефоны: +380678112489, +380660222009.   

 

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