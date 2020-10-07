Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся (видео)

07 октября 2020 г. 14:38
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Накануне в 16:30 на улице Дружбы Народов, 231 автомобиль Skoda сбил переходившего дорогу ребенка: автомобиль, не останавливаясь, поехал дальше, мальчик был доставлен в больницу.  

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробности о состоянии мальчика не сообщаются.

Момент наезда на ребенка зафиксировал регистратор проезжавшего авто и сейчас полиция устанавливает местонахождение водителя скрывшегося с места аварии автомобиля.

Информация зарегистрирована в Киевском ОП.

 

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