Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся (видео)

Накануне в 16:30 на улице Дружбы Народов, 231 автомобиль Skoda сбил переходившего дорогу ребенка: автомобиль, не останавливаясь, поехал дальше, мальчик был доставлен в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробности о состоянии мальчика не сообщаются.

Момент наезда на ребенка зафиксировал регистратор проезжавшего авто и сейчас полиция устанавливает местонахождение водителя скрывшегося с места аварии автомобиля.

Информация зарегистрирована в Киевском ОП.