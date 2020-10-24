Полиция устанавливает личность мужчины, который погиб на Харьковщине после ДТП

Сотрудниками Богодуховского отдела полиции устанавливается личность мужчины, который получил телесные повреждения в результате аварии и умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка», вблизи села Губаревка Богодуховского района.

Мужчина был одет в черную куртку с зелеными вставками с капюшоном, свитер серого цвета, черные брюки и черные кожаные сапоги.

Всех, кому известна какая-либо информация о погибшем, просьба сообщить по телефонам: 0575832102, 0995102007 или «102».