Полиция устанавливает личность мужчины, который погиб на Харьковщине после ДТП

24 октября 2020 г. 12:32
1 просмотр

Сотрудниками Богодуховского отдела полиции устанавливается личность мужчины, который получил телесные повреждения в результате аварии и умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка», вблизи села Губаревка Богодуховского района.

Мужчина был одет в черную куртку с зелеными вставками с капюшоном, свитер серого цвета, черные брюки и черные кожаные сапоги.

Всех, кому известна какая-либо информация о погибшем, просьба сообщить по телефонам: 0575832102, 0995102007 или «102».

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53