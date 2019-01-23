Полиция устанавливает личность неизвестной женщины, которую нашли без сознания на дороге

23 января 2019 г. 16:30
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10 января 2019 года на обочине дороги по улице Мира напротив дома № 34 в Харькове экипаж патрульной полиции обнаружил неизвестную женщину в бессознательном состоянии.

Предположительно, женщина была сбита автомобилем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в отделении Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова. Она неконтактна.

Следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Женщине на вид 35-40 лет, крепкого телосложения.

Она была одета в черную куртку, темные джинсы, черную обувь.

При себе пострадавшая имела парик светлого цвета.

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о личности пострадавшей сообщать ее в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области следователю Наталье Жигуновой по телефонам: (057) 715 71 64, (057) 715 71 60, « 102 »или другим удобным способом.

 

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